Spaccio in centro: due pusher con cocaina e 1.700 euro nelle mutande

I carabinieri hanno arrestato due uomini originari del Marocco, un 33enne e un 46enne, entrambi con precedenti, perché sorpresi a vendere droga dai militari di San Martino.

I due sono stati 'beccati' in via Galata, in centro, mentre cedevano circa sei grammi di cocaina, riuniti in un'unica confezione, a un genovese di 44 anni. L'acquirente è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio mentre i due stranieri sono stati arrestati.

Perquisiti, sono stati anche trovati in possesso di 1.700 euro in banconote stropicciate e di piccolo taglio. I soldi erano in tasca, ma anche nascosti negli indumenti intimi, probabile provento di altre cessioni di stupefacente. Entrambi saranno giudicati per direttissima.

