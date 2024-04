Vandali in azione in centro: 26 automobili rigate a Pasqua

Vandali in azione in via Frugoni, nel centro di Genova, durante la giornata di Pasqua. Intorno alle ore 12 di domenica 31 marzo 2024 la polizia ha ricevuto diverse segnalazioni da parte di residenti che hanno trovato le proprie automobili rovinate ed è intervenuta avviando gli accertamenti.

Complessivamente sono state trovate 26 automobili rigate, alcune anche in maniera importante. Non risultano furti all'interno degli abitacoli, ma solo gli atti vandalici di qualcuno che ha evidentemente passato la mattinata di Pasqua a danneggiare i veicoli posteggiati sulla strada.

Come detto, la Polizia di Stato ha avviato le indagini per risalire ai responsabili dei danneggiamenti.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp