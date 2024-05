Controlli a tappeto di Polizia e Asl: un locale chiuso e altri tre multati

Tra le ore 19 di venerdì 17 e l'una di sabato 18 maggio 2024 la Polizia di Stato ha svolto alcuni controlli tra negozi e locali, mettendo in campo gli agenti del commissariato di Cornigliano e quelli del Reparto prevenzione crimine Liguria, con l'affiancamento del personale della Asl 3 genovese.

Un esercizio di vicinato che vende cibo pronto in via Fillak è stato chiuso immediatamente dall'Asl perché trovato in pessime condizioni igieniche, è anche scattata una multa da quattromila euro. Alti tre sono stati sanzionati in via amministrativa. Sempre in via Fillak un bar, già attenzionato e sottoposto a precise prescrizioni della Asl, è stato multato per duemila euro per non averle rispettate. All'interno c'erano 26 persone, tra cui tredici pregiudicati.

Duemila euro a un negozio di piazza Vittorio Veneto che vende cibo pronto per anomalie igienico sanitarie, all'interno sono stati anche identificati gli avventori, cinque tra cui un pregiudicato. In un locale che effettua ristorazione in via Terenzio Mamiani è stata invece riscontrata la mancanza dell’acqua calda nei bagni e questo è costato una multa di quattromila euro, sedici gli avventori identificati, tra cui un pregiudicato. Controlli anche in un bar di corso Perrone precedentemente sanzionato, qui tutto è stato trovato in regola, identificate le 14 persone all'interno, tra queste un pregiudicato.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp