Incrocia i poliziotti e va nel panico: spintoni e lancio di droga

Intorno alle ore 21 di venerdì 25 agosto 2023 la squadra mobile della polizia ha arrestato uno spacciatore di 44 anni in via Walter Fillak.

L'uomo ha incrociato gli agenti impegnati in un pattugliamento e ha cercato di scappare spintonandoli, gettando in mezzo alle automobili posteggiate un grosso involucro. L'uomo è stato bloccato e il pacco recuperato, all'interno c'erano 119 dosi di cocaina per un peso totale di 50 grammi.

Successivamente i poliziotti hanno perquisito la casa del 44enne trovando altre due dosi di droga e circa duemila euro in contanti, denaro che si è aggiunto ai 700 euro che teneva nel portafogli. L'uomo è stato portato nel carcere di Marassi, a disposizione dell'autorità giudiziaria.