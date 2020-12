Ubriaco e senza mascherina davanti alla chiesa, picchia addetto alla vigilanza

Ubriaco e senza mascherina davanti alla Chiesta Evangelica di via Fillak, ha finito per tirare un pugno in faccia all’addetto alla vigilanza privata che stava controllando gli ingressi.

È successo domenica mattina, protagonista della vicenda un cittadino cileno che dopo avere colpito il vigilante ha aggredito anche i carabinieri, minacciandoli e insultandoli.

L’uomo è stato arrestato con le accuse di oltraggio e resistenza, e sanzionato per ubriachezza e violazione delle norme anti covid.