Incidente sul lavoro: autotrasportatore intubato, al San Martino in elicottero

Incidente sul lavoro in via delle Fabbriche a Voltri. L'autista di un camion è caduto, per ragioni in via di accertamento, in una zona adibita al carico e scarico di merci e ha battuto la testa in maniera violenta.

È successo intorno alle ore 13:45 di lunedì 11 settembre 2023. Sul posto il 118 ha inviato l'automedica Golf 5 con un'ambulanza della Misericordia Ponente Soccorso. L'uomo, un 50enne, ha perso conoscenza ed è stato soccorso dal personale medico e intubato. Viste le gravi condizioni è stato disposto il trasferimento d'urgenza con l'elicottero, in codice rosso, al San Martino di Genova.

Il 50enne è stato accompagnato in ambulanza fino alla piazzola e poi preso in carico dall'elicottero Drago dei vigili del fuoco per il trasporto in ospedale. Gli accertamenti su quanto accaduto sono affidati al personale del nucleo Psal (Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro) dell'Asl