Cornigliano, muro pericolante dal 2021 e ancora transennato

In via Elsa, all'altezza del civico 3, si trova un muretto in parte crollato nel gennaio 2021 e pericolante ancora oggi: per il momento è stato messo in sicurezza solo con delle transenne da Aster, ma le crepe sono sempre più profonde. Quali sono le tempistiche di ripristino?

A chiederlo in consiglio comunale è Valeriano Vacalebre (FdI): "È un problema per la zona sulle alture di Cornigliano - fa notare - perché c'è un unico marciapiede a servizio dell'area che collega via Elsa con via dei Sessanta, con un'unica direzione, e bambini e anziani che hanno problemi a deambulare sono costretti a percorrere in senso contrario. Negli anni il muretto ha continuato a deteriorarsi, si pensava che i lavori di ripristino iniziassero a febbraio ma poi non si è più saputo niente". Vacalebre aveva già presentato diverse interrogazioni proprio su questo argomento: nel settembre 2021 gli era stato risposto che il lavoro sarebbe stato eseguito entro sei mesi, e poi più avanti ancora, ma di fatto ancora non è successo nulla.

"Ho compiuto un sopralluogo in loco - ha risposto l'assessore alle Manutenzioni Mauro Avvenente - e ho visto una signora con il deambulatore camminare in mezzo alla strada, è inammissibile". Gli uffici stanno effettuando una perizia tecnica per capire quale sarà la cifra necessaria a riqualificare il muretto: "Per la perizia ci vorrà una ventina di giorni - dice Avvenente - poi vedremo di trovare la modalità per recuperare le risorse necessarie, coinvolgendo anche il vicesindaco Piciocchi".