Aggredito con pugni e schiaffi in strada: "200 euro per ridarti chiavi e portafoglio"

Rapina ed estorsione in via Edera a Quezzi. Intorno all'una e mezza di notte di venerdì 22 marzo 2024 un uomo è stato avvicinato da due sconosciuti di corporatura robusta che l'hanno colpito con pugni e schiaffi e gli hanno portato via un mazzo di chiavi e il portafoglio contenente una carta prepagata, poi gli hanno chiesto 200 euro per restituire il maltolto. Alla fine sono scappati facendo perdere le proprie tracce.

L'uomo aggredito ha poi chiamato le forze dell'ordine e in via Edera è intervenuta la polizia che ha raccolto la testimonianza e avviato le indagini per rintracciare i malviventi.

