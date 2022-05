Via Dufour, il M5s attacca: "Cornigliano ostaggio della nuova rotonda"

Il M5s attacca la giunta sulla nuova viabilità di Cornigliano, in particolare sulla rotonda di via Dufour, che per il movimento è tutt'altro che visibile, da sopraelevare ed evidenziare meglio, riducendo il diametro.

“Bisognava inaugurare via Cornigliano prima del voto del 12 giugno per dimostrare di aver fatto qualcosa per la delegazione - dice l'esponente pentastellato Fabio Ceraudo -. Peccato che anche in questo caso sia stato fatto senza costrutto, visti gli errori madornali che stiamo vedendo. E cioè, una rotonda tutt’altro che visibile, come giustamente fatto notare dai cittadini. L'intervento immediato del Comune ha forse risolto il problema? Se per soluzione intendono un paio di barriere jersey, allora non possiamo che dire: soluzione imbarazzante. Facciamo anche acciamo notare che sulla rotonda si interrompono bruscamente le ciclabili".

Insomma, per Ceraudo bisogna "risolvere il problema: la rotonda così com’è non va bene. Va immediatamente sopraelevata ed evidenziata diminuendo inoltre il diametro".