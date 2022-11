Investito da un'auto a San Fruttuoso, in ospedale in codice giallo

Un uomo di 70 anni è stato investito da un'auto a San Fruttuoso ed è rimasta ferita. L'incidente stradale è avvenuto intorno alle 12.30 di martedì 1 novembre 2022 in via Donghi.

Sul posto sono intervenute un'ambulanza della Croce Gialla e una della Croce Rossa di Genova, oltre alla polizia locale.

In via Donghi si sono registrati rallentamenti per i rilievi del sinistro. Nel frattempo l'uomo è stato trasferito in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Martino con un trauma cranico, ricoverato anche il conducente dell'auto.