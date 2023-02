Incendio in appartamento in via Donghi: strada chiusa

Via Donghi è stata chiusa all'altezza di via Marsano per un incendio divampato all'interno di un appartamento del civico 4 poco dopo le ore 19:30 di mercoledì 1 febbraio 2023.

Sul posto sono intevenuti i vigili del fuoco con diverse squadre e gli agenti della polizia locale che hanno chiuso la strada al traffico per agevolare il lavoro dei pompieri. Il palazzo è anche stato evacuato in via precauzionale, presenti in via Donghi anche un'ambulanza della Croce Gialla, una della Croce Bianca Genovese e la Polizia.

Le fiamme sono state domate dopo oltre un'ora di lavoro e alcune delle famiglie sono poi potute rientrare nelle abitazioni. Intorno alle ore 21 la centrale operativa dei vigili del fuoco ha spiegato che sono in corso i controlli di routine e la strada risulta ancora chiusa al traffico. Indagini in corso anche sulle cause del rogo. Una persona è stata trasportata in codice verde all'ospedale Galliera a causa del fumo e un'altra in codice giallo al San Martino. Il via libera alla riapertura della strada è arrivato poco dopo le ore 21:30.