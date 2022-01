Fuga di gas in via Donghi, disagi per la viabilità

Fuga di gas in via Donghi, rallentamenti al traffico a San Fruttuoso tra via Torti e via Donghi.

Oltre alla polizia locale sono sul posto, poco dopo le ore 11 di venerdì 7 gennaio 2022, i vigili del fuoco con una squadra di Genova e i tecnici di Ireti per gli accertamenti tecnici e la risoluzione del problema, probabilmente dovuto a una perdita sotterranea nella parte alta della via. Sul fronte del traffico la situazione è tornata alla normalità intorno alle 12:15.

Già a metà dicembre si era verificata una perdita simile nella zona di via Donghi.