Ubriaco semina il panico tra minacce e colpi alle auto, poi si ribella ai poliziotti

Nel pomeriggio di domenica 4 giugno 2023, intorno alle 14:45, la polizia è intervenuta in via Donghi a San Fruttuoso e ha arrestato un 21enne per resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane, completamente ubriaco, urlava per la strada colpendo le auto posteggiate mentre minacciava i passanti.

All’arrivo della volante del commissariato di San Fruttuoso il 21enne ha assunto fin da subito un atteggiamento non collaborativo che è sfociato in episodi di violenza ai danni degli agenti. Dopo aver spinto un poliziotto per guadagnarsi la fuga il giovane ha imboccato via Manunzio dove, nonostante la resistenza posta in essere, è stato raggiunto e bloccato.

Nella colluttazione un poliziotto è stato colpito alla schiena e al ginocchio, lesioni giudicate guaribili in 5 giorni. Durante il viaggio verso la Questura il 21enne ha mantenuto la condotta aggressiva, minacciando gli agenti.