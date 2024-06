San Fruttuoso: modifiche a viabilità e bus per i lavori in via Donaver

Traffico rivoluzionato a San Fruttuoso, dal prossimo 2 luglio, per la partenza dei lavori che dovranno risolvere le criticità statiche di via Donaver, che si regge su una struttura pericolante poco prima della confluenza con via Savelli e via Ferretto. I lavori erano stati annunciati e c'era anche stato un test a febbraio, non erano mancate le preoccupazioni dei cittadini, portate anche nel consiglio municipale della Bassa Val Bisagno con un'interrogazione.

L'ordinanza prevede, in via temporanea e sperimentale, il divieto di transito ai veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, nel tratto di via Donaver compreso tra l’intersezione con via Bozzano e l’intersezione con via Ferretto e viene specificato che sarà revocata "al temine dell’intervento di manutenzione straordinaria del tronco stradale compreso tra la scalinata a monte del civico 10 e il tornante del civico 17 di Via Donaver". Tra le novità anche la soppressione, in quel tratto, della linea numero 385, che avrà dei percorsi alternativi.

Di seguito ecco tutte le modifiche che riguarderanno la zona, dal 2 luglio al 31 agosto 2024.

Via Savelli

Senso unico di marcia in direzione via Ferretto

All’altezza del palo luce R101, sono installati dissuasori di sosta

Via A. Ferretto, nel tratto compreso tra via Savelli e via Donaver

Senso unico di marcia direzione via Donaver

Via Federico Donaver, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Ferretto e salita Ns Signora del Monte

Senso unico di marcia in direzione via Imperiale

Consentita la sosta, entro i limiti tracciati, su ambo i lati

Via Imperiale

All’altezza del civico 14 è istituito un settore di sosta riservato ai ciclomotori e motocicli;

Via Torti

Divieto di fermata nel tratto compreso tra l’intersezione con via Imperiale e il civico 30.

Le modifiche ai bus

La linea 385 è temporaneamente deviata sul seguente percorso: Piazza Solari, via Savelli, via Ferretto, via Donaver, via Imperiale a monte (capolinea). Via Imperiale fino all’intersezione con via Torti, via Torti (capolinea).

Contestualmente sono tracciate le fermate nei seguenti tratti:

via Ferretto civ. 8

via Imperiale civ. 8 A

via Imperiale civ. 27

via Imperiale civ. 16

via Imperiale civ. 10

Sono soppresse le seguenti fermate bus:

numero 2140 e 2139 di via Donaver

tutte le fermate del tratto di via Donaver, compreso tra via Bozzano e via Ferretto

numero 2141 di via Ferretto contestualmente la fermata del mezzo pubblico di trasporto di linea urbana Amt 385 viene traslata in via Imperiale all’altezza del civico numero 8A

