Nodo di San Benigno: strade chiuse e modifiche a viabilità e bus

Lavori in corso nella zona di via di Francia, Amt ha comunicato che in seguito dell’interdizione al traffico veicolare dalle ore 20 di martedì 11 ottobre alle ore 7 di mercoledì 12 ottobre, le linee 1, 3, 7, 9, 20, N1 e N2 modificheranno il percorso come di seguito indicato:

Linee 1, 7, 9, 20, N1 e N2

Direzione Ponente: i bus, giunti in via Milano, imboccheranno la binata a mare del tunnel di via di Francia e proseguiranno per via Milano, via Pietro Chiesa, via Angelo Scarsellini, rotatoria di via Scarsellini, via di Francia, dove riprenderanno regolare percorso.

Direzione Levante: percorso regolare.

Linea 3

Direzione Ponente: percorso regolare.

Direzione Levante: i bus, giunti in via Pacinotti, proseguiranno per via Avio, piazza Vittorio Veneto, piazza Montano, via Cantore, via Milano, dove riprenderanno regolare percorso.

Nodo di San Benigno, le modifiche alla circolazione

Fino al 30 marzo 2023, in sopraelevata, passo a via di Francia, via di Francia, via de Marini, via Balleydier e via Scappini, saranno stabilite modifiche alla circolazione e alla sosta per interventi di riqualificazione Sistema A7-A10-A1- Nodo S. Benigno - 2° Lotto.

Fino al 28 aprile 2023 in via di Francia - tratto tra il civ. 7 e l’intersezione con via De Marini - è stabilito il divieto di transito sulla pista ciclabile.

10 e 11 ottobre 2022

Per interventi notturni dalle ore 21 alle 6.30 dei giorni 10 e 11 ottobre nei segmenti stradali in elenco sono stabiliti:

Via De Marini tratto tra via Scarsellini e sottopasso di collegamento con via Balleydier

limite max di velocità di 30 km/h

divieto di transito su una porzione della carreggiata lato monte - tratto tra civ. 16 e sottopasso di collegamento con via Balleydier - con disassamento della corsia di marcia verso mare

divieto di fermata nel tratto tra il civ. 16 e il sottopasso di collegamento con via Balleydier

divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3.5 ton.

Passo a via di Francia: divieto di transito veicolare e pedonale.

Sottopasso di collegamento tra via De Marini e via Balleydier: divieto di transito veicolare e pedonale.

Via De Marini: tratto tra sottopasso di collegamento e via Balleydier/via Scappini: limite di velocità max di 30 km/h

Via De Marini tratto tra il civ. 41 e passo a via di Francia: divieto di fermata.

Fino al 15 ottobre

Dalle ore 21 alle 6.30 dei giorni 10 - 11 - 12 - 13 - 14 e 15 ottobre sulla Sopraelevata sono istituiti il limite max di velocità di 30km/h nella carreggiata monte - segmento stradale tra 250 mt. prima dell’adduzione al ramo che collega a via di Francia e questa diramazione stradale - e il divieto di transito nella rampa in uscita che adduce a via di Francia.

Fino al 30 ottobre

Sopraelevata - rampa in uscita che adduce a via di Francia: limite max di velocità di 30 km/h.

Via di Francia:

limite max di velocità di 30 km/h

divieto di sorpasso tra civ. 7 e intersezione con via Scarsellini

divieto di circolazione nella carreggiata monte tra civ. 15 e via Scarsellini

divieto di transito veicolare nella carreggiata di monte di via di Francia - tratto tra civv. 7 e 15 - esclusi i veicoli che si devono dirigere e/o che provengono da proprietà laterali carrabili e attività economiche del tratto di via di Francia tra i civv. 7 e 15

ai veicoli autorizzati di cui al punto precedente è consentita la circolazione a doppio senso di marcia, solo sulla carreggiata a monte di via di Francia - tratto tra lo spigolo a ponente del civ. 13 e il civ. 15

per i veicoli che percorrono i segmenti stradali di cui ai due punti precedenti è istituito l’obbligo di fermarsi e dare la precedenza con obbligo di svoltare verso destra all’intersezione con la carreggiata centrale di via di Francia

senso unico di circolazione con direzione levante-ponente sulla carreggiata centrale, nella corsia di monte - tratto tra civ. 7 e via Balleydier

divieto di transito veicolare nel tratto di carreggiata centrale, sulla corsia di mare - tratto tra civ. 7 e via Balleydier

doppio senso di marcia nel tratto tra via Balleydier e l’intersezione con via Scarsellini, carreggiata mare

divieto di transito ai veicoli aventi altezza sup. a 4 mt. - tratti tra via Scarsellini e via Balleydier e tra civ. 7 e via Balleydier

divieto di fermata nei tratti interessati dalle lavorazioni.

via Balleydier - tratto tra via Albertazzi e via di Francia:

limite max di velocità di 30 km/h

obbligo di fermarsi e dare la precedenza e obbligo di svoltare verso destra all’intersezione con via di Francia

divieto di transito verso via di Francia ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3.5 ton.

via de Marini: divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3.5 ton.

In via Balleydier - tratto tra sottopasso di via de Marini e sottopasso di via Scappini

limite max di velocità di 30 km/h

senso unico di circolazione con direzione monte-mare

obbligo di proseguire diritti per autotreni, autoarticolati e autosnodati all’intersezione con il sottopasso di collegamento con via Scappini

divieto di fermata al di fuori dei limiti tracciati

Nel sottopasso di collegamento tra via Scappini e via Balleydier

limite max velocità di 30 km/h

senso unico di circolazione con direzione levante-ponente

divieto di transito pedonale sul marciapiede lato mare.

Fino al 15 novembre

via di Francia - tratto tra rotatoria di via Scarsellini e via Balleydier

limite max di velocità di 30 km/h

divieto di transito nella corsia di mare (corsia lenta) della carreggiata direzione levante, nel tratto tra rotatoria di via Scarsellini e spigolo a ponente del civ. 42 Ar di via di Francia

via di Francia - tratto tra rotatoria di via Scarsellini e via Balleydier

limite max di velocità di 30 km/h

divieto di transito nella corsia di monte (corsia di sorpasso) della carreggiata direzione levante, nel tratto tra la rotatoria di via Scarsellini e lo spigolo a ponente del civico 42Ar di via di Francia

ponte Elicoidale direttrice levante/ponente - tratto tra via Albertazzi e viadotto della Camionale

limite max di velocità di 30 km/h

divieto di transito nella corsia di ponente (corsia lenta)

divieto di fermata

ponte Elicoidale direttrice ponente/levante - tratto tra lungomare Canepa e viadotto della Camionale