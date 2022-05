Uomo accoltellato alla gola in via del Campo

Nel bel mezzo della lite è spuntato fuori un coltello da macellaio. Un uomo lo ha impugnato e ha diretto due fendenti alla gola del rivale. É successo in pieno giorno, in via Del Campo. La vittima è stata segnata in modo superficiale e ricoverata in codice giallo all'ospedale San Martino.

Questo pomeriggio, giovedì 26 maggio, l'intervento di una pattuglia della polizia locale ha evitato il peggio. Rabbia tra i residenti che, con la voce del presidente dell'Aps via Del Campo e Caruggi, tornano a protestare: "L' ennesimo episodio drammatico, inevitabile per le condizioni di degrado generale che non cambiano nonostante le nostre continue denunce", scrive sui social Christian Spadarotto.

"Un impoverimento del tessuto sociale condizionato da molti fattori, le azioni messe in campo risultano inefficaci. Basta parlare di progetti, ora basta. Vogliamo risultati, non ci interessa altro. Le responsabilità di chi sono?".