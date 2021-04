Aggredisce alle spalle una donna per rapinarla durante un acquisto allo shop h24

Inseguito dal proprietario del negozio e bloccato dai poliziotti in via del Campo

Un 45enne di origini libanesi è stato arrestato dalla Polizia, intorno alle 17.30, per tentata rapina in via del Campo.

Gli agenti, durante il regolare controllo del territorio, mentre facevano un giro a piedi nel cuore dei vicoli genovesi, hanno notato in via del Campo un uomo, poi identificato come il proprietario di uno shop h24", inseguire il 45enne urlando chiedendo aiuto urlando.

I poliziotti hanno immediatamente fermato il fuggitivo per poi farsi raccontare dal proprietario della rivendita come mai lo stesse inseguendo. Quest’ultimo ha riferito che, mentre si trovava nel retro del suo negozio, ha visto il 45enne aggredire alle spalle una donna che stava facendo acquisti alle macchinette, per cercare di rubarle il portafoglio.



La vittima, che era ancora nel negozio in stato di agitazione, ha poi raccontato agli agenti che mentre stava scegliendo alcuni prodotti si è sentita afferrare alle spalle da uno sconosciuto che, strattonandola, ha poi cercato di impossessarsi del suo portafoglio. Il 45enne, con svariati precedenti di Polizia e presente in Italia in maniera irregolare, è stato portato nel carcere di Marassi.