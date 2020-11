Pré, balli e bevuta di gruppo in via del Campo: scattano le sanzioni

Si scambiavano una bottiglia di amaro in strada, tra risate e musica ad alto volume, bevendo, scherzando e persino ballando in gruppo.

È successo martedì pomeriggio in via del Campo, protagonisti tre giovani sui vent’anni di origini africane che sono stati sanzionati per violazione del dpcm anti coronavirus e per ubriachezza.

I tre si erano dati appuntamento davanti al portone di un’abitazione, dove hanno sistemato la cassa per la musica e la bottiglia per trascorrere parte del pomeriggio e della serata. I residenti hanno fatto diverse segnalazioni, anche nei giorni passati, e martedì sul posto è arrivata sono arrivati vigili e polizia, che li hanno identificati e poi sanzionati.

La scorsa settimana, alla luce della difficile situazione in centro storico causata dall'aumento dei contagi, il sindaco Marco Bucci aveva parlato proprio di episodi di questo genere, persone notate a bere e ballare in strada - a fare, insomma, i famigerati assembramenti - riferendo di avere ricevuto diverse segnalazioni in merito e definendo il comportamento «inaccettabile».