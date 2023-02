Lite in strada, 29enne accoltellato

Intorno alle ore 2:15 di sabato 18 febbraio 2023 in via Gabriele D'Annunzio a due passi da piazza Dante nel centro di Genova c'è stata una lite tra due giovani durante la quale un 29enne è stato ferito da una coltellata al braccio.

Sul posto il 118 ha inviato l'ambulanza della Croce Bianca Genovese e l'automedica Golf 1, dopo i primi soccorsi l'accoltellato è stato portato in codice rosso all'ospedale Galliera.

In via D'Annunzio sono intervenuti anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per identificare il responsabile. I due avrebbero litigato poco prima in un locale, dal quale sarebbero poi stati allontanati.