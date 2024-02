Via Cornigliano, iniziati i lavori per rifare gli attraversamenti pedonali

Sono iniziati nelle scorse ore i lavori di rifacimento degli attraversamenti di via Cornigliano, danneggiati dal passaggio di autobus e mezzi pesanti. Lo ha annunciato Cristina Pozzi, presidente del Municipio Medio Ponente.

"Gli attraversamenti precedenti risultavano pericolosamente ammalorati - ha spiegato la presidente Pozzi - a causa di errori di valutazione di un progetto approvato molti anni fa che non teneva conto del passaggio dei tir, vietato h24 con uno dei primi atti della nostra Giunta municipale del quale sono molto orgogliosa, e degli autobus, che inevitabilmente dovranno continuare a passare. I nuovi attraversamenti saranno anch'essi rialzati, per rallentare lo scorrimento dei veicoli, peraltro invitati a usare la Guido Rossa per il transito attraverso il quartiere, di colore rosso e con le mattonelle disegnate per mantenere l'estetica della via. Saranno quindi più robusti e soprattutto più sicuri per i pedoni e per i mezzi a due ruote".

"Ringrazio il sindaco Marco Bucci per Genova per essersi interessato direttamente - ha concluso Pozzi - l'assessore Mauro Avvenente e Società per Cornigliano per la collaborazione nel trovare la soluzione più idonea".

