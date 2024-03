Un altro tir incastrato, strada chiusa e poi riaperta

Un altro tir incastrato nelle strade genovesi, l'ultimo episodio di una lunga serie è avvenuto intorno alle ore 10:45 di venerdì 22 marzo 2024 in via Coni Zugna a Pontedecimo. La polizia locale è intervenuta sul posto e ha chiuso temporaneamente la strada, con inevitabili disagi al traffico, per consentire le manovre per la liberazione del mezzo pesante. La strada è stata riaperta alle 11:10.

Negli ultimi mesi si sono verificati diversi episodi di mezzi pesanti incastrati in vie troppo strette, l'ultimo tra i tornanti di Aggio lo scorso 20 febbraio. Altri episodi recenti in via Monte Fasce il 17 febbraio, in via alle Sorgenti Sulfuree sulle alture di Pra' lunedì 12 febbraio, in via delle Fabbriche a Voltri lo scorso 2 febbraio e a levante, per la precisione a Sant'Ilario, il 28 gennaio. In tutti i casi le strade erano state chiuse, con conseguenti disagi, per consentire le manovre necessarie alla liberazione della carreggiata, spesso durate diverse ore.

