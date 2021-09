Rivarolo: cade intonaco dalle scale, evacuato un palazzo

In via Celesia nel pomeriggio di martedì 15 settembre

Nel pomeriggio di martedì 15 settembre 2021 è stato evacuato per problemi strutturali il civico 63 di via Celesia, nel quartiere di Rivarolo.

L'allarme è scattato in seguito al crollo di un pezzo di intonaco per il sospetto cedimento di una scala condominiale, otto le famiglie evacuate per un totale di una ventina di persone, sistemate in alloggi transitori messi a disposizione dai servizi sociali del Comune.

Sul posto sono intervenuti i tecnici del comune, i vigili del fuoco e la polizia locale.