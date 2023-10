Occupano una casa popolare e manomettono il contatore: denunciati

Al termine di indagine i carabinieri del comando provinciale di Genova hanno denunciato, per concorso in furto aggravato e invasione di terreni, due tunisini di 20 e 50 anni, uno dei quali con precedenti.

La coppia di stranieri si era introdotta in un appartamento di proprietà Arte (Azienda regionale territoriale per l'edilizia). Dopo aver occupato in maniera illegale l'abitazione, in via Cechov a Begato, i due si erano allacciati abusivamente alla rete elettrica manomettendo il contatore. Non è il primo caso di case popolari occupate nella zona: diversi episodi negli ultimi anni.

Sempre in via Cechov, nel fine settimana, era stato arrestato dalla polizia un ladro sorpreso a rubare all'interno del portapacchi installato sul tetto di un'automobile. L'uomo aveva tentato la fuga opponendo resistenza, ma dopo un inseguimento era stato raggiunto e bloccato.