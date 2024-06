Lite per la viabilità finisce a bastonate: due denunce

La Polizia è intervenuta in via Casaregis alla Foce intorno alle ore 18:30 di martedì 11 giugno 2024. Una lite era infatti degenerata in violenza e due donne sono state denunciate per lesioni aggravate in concorso.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti intervenuti con una volante, è nata una discussione in strada per motivi di viabilità e una coppia è stata aggredita e presa a bastonate dalle due donne. Sul posto è intervenuta anche un'ambulanza e una donna è stata portata in codice verde all'ospedale Galliera.

Nella giornata di martedì la polizia è anche intervenuta a Pegli a bordo di un treno, un uomo aveva cominciato a insultare due passeggere lanciando oggetti, poi ha opposto resistenza ed è stato denunciato.

