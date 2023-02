Minorenne scippa una ragazza: carabiniere fuori servizio si lancia all'inseguimento

Un minorenne originario dell'Algeria, presente in maniera irregolare in Italia, è stato arrestato in via Casaregis alla Foce grazie all'intervento di un carabiniere fuori servizio.

Il giovane ha tentato lo scippo sfilando la borsa a una ragazza che stava passeggiando con il padre. I due si sono lanciati all'inseguimento del ladro urlando 'al ladro' e la scena è stata notata da un carabiniere fuori servizio che si trovava alla guida della propria auto.

Il militare ha immediatamente fermato il veicolo, è sceso e si è messo all'inseguimento del fuggitivo riuscendo a raggiungerlo e a bloccarlo, non senza difficoltà.