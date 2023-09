Via Carnia - all'altezza del civico 47, a monte di via Lanza - è stata chiusa nel primo pomeriggio di giovedì 14 settembre per consentire il ripristino di una mantovana pericolante.

La chiusura può essere bypassata utilizzando uno stacco all'altezza del supermercato Md via Rivarolo.

Sul posto la polizia locale, i vigili del fuoco e il personale di Aster per la segnaletica.