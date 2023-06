Topi d'appartamento in azione: portati via gioielli per 15mila euro

Notte movimentata per la polizia genovese con diversi furti e rapine tra la serata di sabato 3 e le prime ore di domenica 4 giugno 2023.

Gli agenti sono intervenuti in via Cantore per un furto in appartamento: ignoti si sono introdotti all'interno di un'abitazione forzando la porta e hanno portato via gioielli per un valore totale di circa 15mila euro. Sono in corso le indagini per risalire agli autori del furto.

Ma sono stati diversi gli episodi di cronaca che hanno tenuto impegnate le forze dell'ordine nella notte. In via Molteni un 50enne è stato avvicinato da due persone che gli hanno strappato lo smartphone per poi fuggire nelle vie limitrofe; episodio simile, poche ore dopo, in via Avio, vittima un 60enne che ha raccontato di essere stato rapinato da due 15enni. Nella notte anche un'altra rapina, questa volta in una discoteca, sempre nel quartiere di Sampierdarena (a questo link l'articolo completo). In questo caso è stato arrestato un 20enne, che ha anche reagito con violenza alla vista della polizia dopo aver strappato la collanina dal collo a un altro giovane. Sul lungomare di Pegli, infine, un 22enne è stato minacciato a bordo di un bus e ferito con un coltello da quattro stranieri che si sono fatti consegnare smartphone e portafoglio per poi scappare (a questo link l'articolo completo).