Cade dal muraglione del ponte di Sant'Agata: 50enne in codice rosso all'ospedale

Poco prima dell'una di notte di giovedì 28 luglio 2022 un uomo di circa 50 anni è precipitato dal muraglione del ponte di Sant'Agata, in via Canevari a San Fruttuoso.

L'uomo, un clochard di origini iraniane forse sotto effetto di sostanze stupefacenti, è precipitato nel letto del Bisagno facendo un volo di circa tre metri. Sul posto sono intervenuti i volontari della Pubblica Assistenza Molassana con l'ambulanza 501 e il personale del 118 con l'automedica Golf 1 per prestare i primi soccorsi. Il 50enne è stato portato in codice rosso, non intubato, all'ospedale San Martino a causa di un trauma cranico importante e otorragia.

In via Canevari sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia per far luce sulla dinamica dell'incidente.