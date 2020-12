Baracca in fiamme in via Canevari, intervento dei vigili del fuoco

Incendio nella notte in un piccolo deposito nei pressi dell’ex cinema Alcione, in via Canevari.

Le fiamme sono divampate intorno alle 3, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che le hanno spente velocemente assicurandosi che nessuno si trovasse all’interno.

Nelle prime ore della mattinata erano in corso le ultime operazioni di bonifica.