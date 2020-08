Aggredisce coppia ferma in auto per rubare una borsa, arrestato 35enne

Aggrediti da un uomo che si è infilato nell’abitacolo dal finestrino per rubare una borsa mentre erano fermi in auto in sosta: è successo a una coppia che sabato pomeriggio si trovava in via Canevari.

A finire in manette è stato un 35enne di origini marocchine, che intorno alle 17 ha visto l’auto ferma e si è avvicinato, infilando il busto nel finestrino lato passeggero per prendere la borsa che la donna teneva sulle ginocchia. La donna ha provato a resistere, iniziando a urlare, e il compagno è subito sceso per allontanare il ladro, chiamando il 112.

Nel vederlo al telefono, il 35enne glielo ha strappato il telefono di mano alla vittima, ferendolo, e l’ha buttato a terra. Poi ha recuperato una bottiglia da un cassonetto, l’ha minacciato ed è scappato. Immediatamente sono arrivai poliziotti delle volanti che lo hanno bloccato l’individuo e l’hanno portato in Questura. dove si è scagliato anche contro gli operatori tentando di colpirli, minacciandoli e insultandoli.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il 35enne, che ha precedenti per reati contro la persona e contro il patrimonio, sarà giudicato stamattina con rito per direttissima.