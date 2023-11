Ubriachi, Sert e degrado in via Canevari: l'allarme dei commercianti e le risposte del Comune

Si è svolta mercoledì 8 novembre 2023 in Bassa Val Bisagno una seduta della commissione seconda del Municipio avente come ordine del giorno le problematiche relative alla sicurezza sul territorio, effetti dell'ordinanza anti alcol e situazione relativa allo stadio Luigi Ferraris, tra multe, viabilità e l'abbandono di bottiglie di vetro nella zona in occasione delle partite. A rispondere alle domande dei consiglieri municipali l'assessore comunale alla sicurezza Sergio Gambino e due funzionari della polizia locale, il comandante Luca Falco dell'unità territoriale Val Bisagno e il comandante Roberto Forni del distretto 3 che riguarda il territorio della Bassa Val Bisagno.

Via Canevari, da tempo i commercianti denunciano insicurezza e degrado

Presenti anche alcuni commercianti della zona di Via Canevari e Borgo Incrociati, da tempo infatti viene segnalata una situazione di degrado con ubriachi, ex tossicodipendenti e persone moleste che creano problemi nella zona, anche dal punto di vista igienico perché orinano o defecano in strada. Segnalazioni che, come emerso, hanno portato a un'intensificazione dei controlli negli ultimi mesi, secondo alcuni dei negozianti intervenuti la situazione sarebbe nettamente migliorata, secondo altri invece le azioni intraprese non sarebbero state così incisive, perché hanno denunciato la continua presenza di persone moleste e spesso ubriache, bottiglie rotte in strada e davanti ai negozi, dove entrano molti stranieri che chiedono continuamente prodotti o elemosina. Segnalazioni raccolte anche dal consigliere municipale Enrico Sergio Davico (Genova Civica) che ha chiesto risposte su quanto fatto finora e sulle prospettive per il futuro.

Controlli polizia locale, multe e ordinanza anti alcol

La Polizia Locale ha spiegato di aver messo in campo uno sforzo ulteriore per dare risposte ai segnali di allarme lanciati nei mesi scorsi, pur nell'ambito di controlli che in via Canevari vanno comunque avanti in maniera continuativa da un paio di anni. Da gennaio a fine ottobre 2023 sono stati svolti 246 servizi mirati impiegando in totale 741 agenti per un totale di 5.200 ore lavorative, dal mese di luglio invece, con l'ordinanza anti alcol, sono stati svolti 93 servizi mirati mettendo in campo 368 operatori, con accertamenti su una serie di persone, molte senza fissa dimora, che stazionano nella zona. Si parla di un totale di 119 multe per ubriachezza manifesta e 279 per violazione dell'ordinanza, a cui se ne aggiungono altre per bivacchi, 16 per atti contrari alla pubblica morale o turpiloquio e una trentina per abbandono di rifiuti in strada. Non sono mancate le sanzioni sull'abbandono di deiezioni canine, sempre da parte di questi soggetti attenzionati. Ulteriori verifiche sono state svolte con reparti specializzati per il contrasto allo spaccio di droga, anche con le unità cinofile e sono scattate diverde denunce, recentemente anche l'arresto di uno spacciatore straniero.

Gambino: "Persone che non vogliono essere aiutate, polizia locale come deterrente e per sanzionare"

Sergio Gambino, assessore comunale a sicurezza, polizia locale e protezione civile, ha spiegato: "All'attività sanzionatoria è stata abbinata, come da prassi, quella relativa alle politiche sociali, con altre direzioni e con la collaborazione del Sert. Un lavoro finalizzato a portare i senza fissa dimora verso un percorso di recupero e ad aiutare chi ha dipendenze da alcol o droghe. In entrambi i casi, però, le attività svolte non hanno portato grossi risultati, motivo per cui la polizia locale ha messo in campo un atteggiamento sia sanzionatorio che di disincentivo ai comportamenti molesti con la presenza degli uomini in divisa che rappresentano un deterrente. Purtroppo, per i motivi più svariati, molte persone senza fissa dimora non vogliono intraprendere percorsi di integrazione, non solo in Val Bisagno, ma in tutta Genova. A volte ci sono motivi psichiatrici, poi ci sono quelli che rifiutano la sistemazione notturna per evitare la necessaria identificazione o quelli che per libera scelta vogliono dormire in strada. I posti ci sarebbero, perché non vanno mai in 'overbooking'. Noi attiviamo le unità di strada, ma far intraprendere un percorso di reinserimento sociale è molto difficile. Per quello che riguarda invece il degrado e i problemi segnalati dai commercianti mi sento di dire che la situazione è stata parzialmente mitigata con le azioni messe in campo, anche se c'è ancora molto lavoro da fare".

Considerazioni riprese anche da Andrea Censi, consigliere di Fratelli d'Italia delegato alla sicurezza per il Municipio 3: "Lavoriamo costantemente - ha detto - per migliorare una situazione difficile che si trascina da anni. I risultati dell'ordinanza si sono visti e penso che tra parte finale di via Canevari e stazione la situazione sia nettamente migliorata, sappiamo che c'è ancora del lavoro da fare, ma ci stiamo lavorando continuamente".

Bivacco e degrado in piazza Martinez, domande e critiche

Come detto, sono intervenuti anche alcuni commercianti, alcuni hanno confermato i progressi, altri hanno invece parlato di una situazione ancora fuori controllo, della paura a percorrere la via al buio, della continua presenza di ubriachi e persone moleste che stazionano in alcuni punti, creando disagi e paura tra i passanti. Voci raccolte anche da alcuni dei consiglieri presenti. Enrico Sergio Davico ha parlato di "percezione di minore sicurezza da parte dei cittadini" e chiesto aggiornamenti sulla situazione del Sert, al centro di alcuni documenti approvati dal Municipio nei mesi scorsi e volti a ottenere uno spostamento da via Canevari, l'assessore Gambino ha spiegato che la richiesta è stata fatta, ma bisogna trovare un'alternativa e che i tempi non saranno brevi.

Il capogruppo del Partito Democratico Fabrizio Ivaldi ha posto l'attenzione anche alle alture di San Fruttuoso, Quezzi e la zona del Biscione chiedendo maggiori controlli, il collega di partito Marco Del Gatto ha invece denunciato la situazione di piazza Martinez, dove una persona senza fissa dimora vive da tempo con problemi di pulizia, sicurezza e igiene, è stato spiegato che si tratta di un uomo originario dell'est Europa che ha preso il posto di un francese che in precedenza aveva creato gli stessi problemi, per poi intraprendere un percorso di recupero, poi interrotto facendo perdere le proprie tracce. L'assessore Gambino ha assicurato di conoscere la situazione e che, a volte, gli agenti della polizia locale sono presenti solo in borghese in queste situazioni perché il lavoro degli assistenti sociali e dei medici, nel tentativo di recuperare queste persone, diventerebbe più difficile con la presenza di uomini in divisa. Per il futuro si è parlato anche della possibilità di utilizzare dei volontari, come già avvenuto in altre zone della città, ma solo in una seconda fase, valutando gli eventuali progressi.

Davico: "Non ci sono azioni risolutive e mancano politiche di prevenzione"

Il consigliere Davico (Genova Civica) ha poi commentato: "Le statistiche mondiali dicono che dove si investe in cultura, lavoro, sociale e servizi, si ottengono risultati creando una 'bolla di benessere' che disincentiva i cattivi comportamenti. Tra i commercianti sono emersi pareri contrastanti e ringrazio tutti coloro che sono intervenuti, io credo che ci sia ancora molto lavoro da fare, di fatto mi pare di capire, dalle risposte dell'assessore, che non ci siano azioni risolutive e che ci sarà un presidio che si spera possa portare risultati. Secondo me mancano politiche di prevenzione abbinate a quelle di repressione e contesto l'approccio secondo cui le persone rimangono in strada perché hanno scelto di vivere in questo modo".