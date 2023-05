Ubriaco danneggia auto in sosta, poi aggredisce i carabinieri

Un 30enne anni originario dell'Ecuador è stato arrestato per resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale da un equipaggio del nucleo radiomobile dei carabinieri.

L'uomo, ubriaco in maniera evidente, è stato sorpreso in via Canevari a San Fruttuoso dai militari, mentre stava danneggiando un'automobile parcheggiata lungo la strada.

Alla vista degli uomini in divisa ha reagito con violenza: si è scagliato contro di loro con fare minaccioso e ha poi cercato di scappare, senza riuscirsi. Alla fine è stato bloccato e arrestato.