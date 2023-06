Valpolcevera: strada chiusa per cedimento asfalto. Traffico deviato e modifiche ai bus

Via Canepari a Certosa è stata chiusa al transito veicolare, intorno alle ore 9 di giovedì 29 giugno 2023, dopo un cedimento dell'asfalto nel primo tratto poco dopo la stazione della metropolitana di Brin. Si tratta di una strada importante perché attraversa tutto il quartiere portando a Rivarolo e poi verso il resto della Valpolcevera.

Polizia locale e tecnici sul posto per risolvere il problema, nel frattempo si registrano gli inevitabili disagi alla viabilità, anche i bus sono stati deviati, di seguito tutte le modifiche previste da Amt.

Linea 7

Direzione Pontedecimo : deviato sul percorso alternativo piazza Montano-via Degola-via Pieragostini-via Perlasca-piazza Pallavicini dove riprende regolare percorso.

: deviato sul percorso alternativo piazza Montano-via Degola-via Pieragostini-via Perlasca-piazza Pallavicini dove riprende regolare percorso. Direzione Fanti d’Italia: percorso regolare

Linea 8

Direzione Bolzaneto : limitata in via Canepari altezza intersezione con via Brin

: limitata in via Canepari altezza intersezione con via Brin Direzione Sampierdarena: limitata in via Jori altezza intersezione con via Dandolo

Linea 270: limitata in via Jori altezza intersezione con via Dandolo.

Linee integrative: Servizio regolare.