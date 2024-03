Fuga di gas nella notte, residenti di un palazzo evacuati e poi tornati a casa

Preoccupazione nella notte in via Cambiaso a Genova. Intorno all'una di venerdì 22 marzo 2024 i residenti di un condominio hanno lanciato l'allarme per un forte odore di gas proveniente dal cavedio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno evacuato il palazzo per circa mezz'ora avviando i necessari accertamenti. L'allarme è poi rientrato in poco tempo e le persone sono potute rientrare nelle proprie case.

