Tubo rotto in centro: vie senza acqua e tempi di ripristino

Intorno alle 4 del mattino di venerdì 21 ottobre 2022 un grosso tubo del diametro di 40 centimetri si è rotto in via Cadorna nel centro di Genova causando allagamenti nella zona fino a via Fiume.

A causa del guasto sono rimasti senza acqua i residenti tra Borgo Incrociati e via Bobbio all'altezza di Staglieno e alcune abitazioni di via Serra, i tecnici di Iren sono subito intervenuti sul posto per il ripristino.

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione i lavori dovrebbero proseguire nel corso della mattinata e del pomeriggio e l'acqua dovrebbe tornare entro l'ora di cena.