Prende il bus per andare a spacciare, fermato dalla polizia locale: in casa cocaina e crack

Uno spacciatore originario del Senegal, residente in via Burlando, è stato arrestato dalla polizia locale in via Montaldo. Gli agenti, ipotizzando l'attività illegale svolta poi nel centro storico, si erano appostati sotto casa dell'uomo.

L'hanno visto uscire e l'hanno fermato mentre aspettava l'autobus poco lontano, trovandolo in possesso di due involucri contenenti un totale di 23 dosi di crack termosaldate, del peso complessivo di circa 20 grammi.

L'uomo è stato quindi portato negli uffici mentre altri agenti della locale sono entrati nell'abitazione, svolgendo una perquisizione. In casa sono state trovate altre 130 dosi di crack già confezionato per 63 grammi, quattro sacchetti di cocaina da 50 grammi l'uno e un disco di crack ancora da preparare del peso di 12 grammi, oltre ad duemila euro suddivisi in banconote di piccolo taglio e rotoli di cellophane compatibili con il confezionamento delle dosi. Su indicazione del Pm di turno il pusher è stato portato nel carcere di Marassi, in attesa di convalida.