Grossa fuga di gas in via Buranello: strada e negozi chiusi, treni fermi

È rimasta chiusa per circa un'ora via Buranello a Sampierdarena, tra le ore 15:30 e le 16:30 di giovedì 24 novembre 2022 a causa di una grossa fuga di gas che ha coinvolto anche piazza Vittorio Veneto, via Carzino e via della Cella. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale, i tecnici per individuare la falla e anche il presidente del Municipio Centro Ovest Michele Colnaghi per monitorare la situazione.

Gli autobus sono stati deviati su via Cantore con inevitabiili ripercussioni sul traffico della zona e la via è stata interdetta sia ai veicoli che ai pedoni per motivi di sicurezza, diversi negozi sono stati chiusi ed è stato interrotto anche il traffico ferroviario (intorno alle 15:15) perché i binari viaggiano proprio vicino alla strada. Non sono stati invece evacuati i palazzi.

Il guasto si è verificato all'altezza del teatro Modena, all'incrocio con via Carzino, la falla è stata individuata dopo gli scavi e, al termine delle verifiche via Buranello è stata riaperta al transito veicolare intorno alle ore 16:30; alla stessa ora sono anche in corso le operazioni di riattivazione della linea ferroviaria, sono stati registrati rallentamenti di dieci minuti per un treno ad alta velocità, ritardi tra i 10 e i 60 minuti per dodici treni regionali, otto sono stati limitati e quattro cancellati.