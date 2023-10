Evade dai domiciliari per andare ai giardini

I carabinieri del comando provinciale genovese, in diverse operazioni, hanno effettuato tre arresti e tre denunce nelle ultime ore.

Un italiano di 50 anni che doveva essere agli arresti domiciliari è stato sorpreso all'interno dei giardini Nilde Iotti di via Bottini ed è finito in manette per evasione. Un 35enne originario del Marocco e un italiano di 40 anni, con precedenti, sono stati invece individuati a seguito di ricerche e arrestati in ottemperanza a ordini di carcerazione per reati contro il patrimonio.

Tre, invece le denunce. A Casarza è stato bloccato e denunciato un ladro che aveva cercato di rubare un cucciolo di cane husky da un giardino. Tornando a Genova, in via Cechov a Begato, sono state denunciate due persone originarie della Tunisia per aver occupato una casa popolare di Arte e aver manomesso il contatore per allacciarsi abusivamente al contatore.