Il 33enne agli arresti domiciliari sorpreso a vendere droga sotto casa

Quattro persone sono state arrestate dalla polizia per detenzione e spaccio di droga in tre distinte operazioni. Un 25enne e un 40enne sono finiti in manette perché nascondevano cocaina in casa, ad attirare l'attenzione il modus operandi del 25enne che vendeva droga tra Cornigliano e Sampierdarena spostandosi in monopattino per raggiungere i clienti (a questo link il nostro articolo completo).

Un altro arresto è avvenuto in via Bobbio, in Valbisagno. Alcuni residenti hanno segnalato un 33enne agli arresti domiciliari come probabile venditore di sostanze stupefacenti, i poliziotti della squadra mobile hanno dato avvio alle indagini. L'uomo è stato individuato ed è iniziato un servizio mirato durante il quale gli agenti hanno assistito a uno scambio in un vicolo sotto la casa del 33enne. La perquisizione domiciliare che ne è seguita ha permesso di rinvenire 5 grammi di cocaina, 13,5 grammi di cannabis e 472,60 grammi di eroina.

Un 36enne è stato invece arrestato in via Prè, nel centro storico. Nell’ambito dell’indagine gli agenti della squadra mobile hanno seguito e perquisito un acquirente, poi sanzionato in via amministrativa, che aveva appena avuto uno scambio con l’arrestato, trovando nella scarpa una bustina contenente 0,4 grammi di cocaina. Il venditore, una volta fermato, è stato perquisito e accompagnato presso gli uffici della Questura dove sono stati sequestrati 517 euro, riconducibili all’attività illecita, e il telefono cellulare sul quale giungevano ripetutamente messaggi alludenti l’attività di spaccio.