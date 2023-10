Rissa sul bus, intervengono i carabinieri

Ancora problemi a bordo degli autobus di Amt. Domenica 22 ottobre 2023, intorno alle ore 7, si è accesa una rissa a bordo di un mezzo della linea 13, all'altezza dello stadio Luigi Ferraris in via Bobbio. A denunciare quanto accaduto è il segretario regionale di Ugl Fna Roberto Piccardo, sul posto sono intervenuti i carabinieri per riportare la calma e accertare quanto successo, e un'ambulanza.

"Purtroppo - afferma il sindacalista - continuiamo a ribadire che l'azienda dovrebbe investire maggiori risorse per garantire la sicurezza e che servono più controlli sui mezzi. Non ci spieghiamo perché non ci sia la volontà di aumentare le verifiche titoli di viaggio, i verificatori vanno mandati sempre in borghese, almeno in tre, l'evasione è altissima e con gli introiti di un'azione fatto a dovere si potrebbero trovare le risorse per aumentare la sicurezza pagando privati per vigilare su ogni bus. Genova sicuramente non è la città con il più alto tasso di criminalità - sottolinea Piccardo -, l'amministrazione mette in campo le risorse di cui dispone, purtroppo servirebbero risorse aggiuntive dal Governo per aumentare gli organici delle forze dell'ordine e magari creare quel corpo che noi chiediamo, destinato a un presidio fisso sui bus, mirato a punire comportamenti non corretti".

Il sindacalista spiega poi che continuano a esserci problemi, su varie linee, anche alla sera, dopo le ore 21: "Anche sabato abbiamo monitorato la situazione - aggiunge - e abbiamo rilevato una situazione di degrado. Gente che fuma, che si sdraia sui seggiolini, bus usati per i traslochi, musica alta con le classe bluetooth. Molte persone hanno persino paura a lamentarsi. Si trovano sempre meno autisti perché è diventato un lavoro pericoloso, mal pagato e con troppe responsabilità. Alcuni hanno spontaneamente cominciato a raccogliere firme per denunciare le condizioni di lavoro che subiscono quotidianamente. Servirebbe una presenza fissa per garantire la sicurezza su ogni bus e Amt, secondo noi, deve trovare le risorse. Noi continueremo a impegnarsi per tutelare i lavoratori e gli utenti. Ugl Fna è il sindacato dei lavoratori, non dei dirigenti, per questo siamo in contrasto con le decisioni aziendali. A breve ci sarà un nuovo sciopero".