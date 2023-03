Muro a rischio crollo, chiusa via Bianco

Problemi sulle alture di San Teodoro per la chiusura di via Bianco all'altezza dei civici 155 e 157 in entrambi i sensi di marcia, è stata disposta nella tarda mattinata di giovedì 23 marzo 2023 su disposizione del Municipio Centro Ovest per motivi di sicurezza dopo l'intervento di polizia locale, vigili del fuoco e tecnici. Si tratta di un muro pericolante di una proprietà privata sulla strada che attraverso le alture di Sampierdarena porta al Righi passando dalla zona di Fregoso.

Luciano Cavazzon, assessore a viabilità, lavori pubblici e sicurezza del Municipio Centro Ovest guidato dal presidente Michele Colnaghi, si è attivato immediatamente e sta seguendo costantemente l'evolversi della situazione per arrivare a una soluzione in tempi brevi di concerto con il Comune. Il problema, come detto, è un muro di contenimento che rischia di crollare, è sormontato da una cancellata e poggia anche su un palo della luce. È stata valutata dai tecnici la possibilità di rimuovere la cancellata, ma il rischio crollo rimane molto alto. Si tratta di una proprietà privata già coinvolta, a febbraio 2022, da un'ingiunzione di intervento, ma nulla è ancora stato fatto perché esisterebbero dei dissidi tra i proprietari.

L'assessore Cavazzon spiega a Genova Today: "Sono in contatto con i proprietari e mi sono attivato con l'assessore comunale Piciocchi e la direzione Facility Management per arrivare a una soluzione in tempi brevi. Mi hanno assicurato che stanno studiando la situazione per trovare il modo più rapido per l'intervento. Penso che la pubblica amministrazione possa utilizzare i propri strumenti giuridici per imporre ai proprietari la messa in sicurezza del muro, in alternativa intervenire in maniera diretta e poi rivalersi sui privati. Ad ogni modo seguiamo costantemente la situazione, quel tratto di strada non può certo rimanere chiuso per dei mesi. Si tratta anche di una preziosa valvola di sfogo del traffico quando è congestionato a Dinegro".