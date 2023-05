Fuga di gas nella notte: palazzo evacuato

Intorno alle ore 22:30 di sabato 27 maggio 2023 un palazzo è stato evacuato in via Berghini a San Fruttuoso per una fuga di gas. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici di Iren, le famiglie sono state fatte uscire immediatamente dalle proprie case perché non era chiara l'origine della perdita.

Dopo la chiusura delle colonne montanti sono state svolte tutte le necessarie verifiche e intorno all'una di notte gli abitanti sono rientrati nelle proprie case.

In mattinata sono previste ulteriori verifiche e controlli.