Via Bavari e le auto a tutta velocità: "Strada pericolosa, manca anche un attraversamento"

Un tratto giudicato pericoloso, con auto che arrivano a tutta velocità, e la mancanza di un attraversamento pedonale: sono queste le condizioni di via Bavari, nel punto che parte dalla galleria di Prato fino al ponte di Cavassolo (bivio per Davagna), e a chiedere provvedimenti urgenti è il consigliere comunale Paolo Aimè di Forza Italia.

La situazione era già nota in Aula Rossa, tant'è vero che era già stato approvato un ordine del giorno lo scorso dicembre proprio sulla pericolosità della strada. Ma non sono ancora stati presi provvedimenti: "In questo tratto - spiega Aimè - periodicamente si verificano incidenti, le persone che abitano nelle case vicine hanno paura e chiedono interventi per evitare l'eccessiva velocità delle auto che passano. Si potrebbe puntare su un autovelox".

C'è poi la questione delle strisce pedonali: "Inoltre non esiste nessun attraversamento pedonale - continua Aimè - nei pressi di via alla Presa e i cittadini non sanno come attraversare per andare a prendere i mezzi pubblici e accedere alla stradina, peraltro in curva: in questo caso si potrebbe pensare a un attraversamento pedonale rinforzato o a un semaforo". Il consigliere insiste sull'urgenza di risolvere una situazione che si protrae nel tempo, resa oltretutto complicata dal fatto che in quel tratto di strada entra in gioco anche la competenza di Anas.

Gli assessori alla Viabilità Matteo Campora e alla Sicurezza Sergio Gambino hanno garantito che aumenteranno le pattuglie e le verifiche della polizia locale per la velocità delle auto di passaggio, e hanno promesso un sopralluogo coinvolgendo Anas anche per la questione dell'attraversamento.