Spesa da 400 euro in alcolici, ma 'si dimenticano' di pagare

Controlli dei carabinieri del comando provinciale genovese nel fine settimana. I militari hanno denunciato diverse persone, in operazioni distinte, e hanno anche arrestato i responsabili di una rapina ai danni di una tabaccheria in Val Bisagno (a questo link l'articolo).

In via Barchetta a Bolzaneto sono stati denunciati a piede libero due tunisini di 40 e 45 anni, entrambi con precedenti, per aver rubato bevande alcoliche, del valore totale di 400 euro, da un supermercato.

Decisive le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza, come successo anche a Lavagna. Qui è stato denunciato un minorenne che ha rubato alimenti e bibite danneggiando i sistemi di refrigerazione di un esercizio pubblico, un danno da duemila euro. 'Pizzicato' dalle telecamere anche un 30enne, già noto alle forze dell'ordine, che ha asportato bibite e denaro contante da alcuni distributori automatici. Nel fine settimana sono stati anche denunciati due minorenni che hanno picchiato due coetanei a Voltri per rubargli vestiti e accessori.