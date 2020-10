Prendeva di mira giovani donne per scippi e rapine: arrestato 27enne

Due donne rapinate o derubate in pochi giorni, l’ultima in via Balbi, cui si aggiunge uno scippo ai danni di un 35enne di Piacenza: i carabinieri hanno arrestato un 27enne originario del Gambia poco dopo il colpo, trovandolo in un basso abbandonato che aveva scelto come ricovero di fortuna.

L’uomo venerdì notte ha preso di mira una ragazza di 25 anni che si trovata nei pressi del polo universitario, minacciandola e rapinandola dei soldi che aveva con sé, circa 100 euro, prima di darsi alla fuga. I carabinieri, dopo la denuncia, l’hanno rintracciato nascosto all’interno del un locale abbandonato, sempre in via Balbi, e lo hanno fermato, un fermo convalidato poi qualche ora dopo.

Le indagini sul 27enne hanno portato alla luce indizi ricollegabili ad altri due furti aggravati commessi in via Gramsci e in via Santa Sabina nei confronti di un 35enne di Piacenza, cui ha scippato lo zaino contenente documenti, soldi e vari effetti personali, e a una 30enne genovese, alla quale ha rubato la borsa con il telefono cellulare e i documenti. Materiale e denaro sono stati recuperati e messi sotto sequestro. L’uomo è stato trasferito nel carcere di Marassi.