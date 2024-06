Ruba un portafoglio e tenta la fuga in treno: inseguimento e arresto

Prima ha rubato un portafoglio a una donna, poi ha cercato di scappare salendo su un treno. È successo in via Avio a Sampierdarena intorno alle ore 16:15 di mercoledì 5 giugno 2024, protagonista un 18enne che è stato notato da una pattuglia del commissariato di Cornigliano che stava transitando proprio in quel momento.

Gli agenti hanno visto il ragazzo mentre sfilava il portafoglio dalla borsa della donna per poi allontanarsi a passo svelto infilandosi in stazione, probabilmente per salire su un treno e far perdere le proprie tracce. I poliziotti si sono lanciati all'inseguimento, una pattuglia della Polfer ha visto i colleghi arrivare di corsa e ha bloccato il ladro nei pressi dei binari.

Il 18enne è stato arrestato e sarà giudicato per direttissima, il portafogli è stato recuperato e restituito alla proprietaria.

