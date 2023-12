Viabilità Val Bisagno: dopo via Montesano riapre il tunnel di via Archimede

Buone notizie sul fronte del traffico in Bassa Val Bisagno. Nella giornata di giovedì 30 novembre 2023 è stata riaperta al traffico veicolare via Montesano, la strada che collega Corso Monte Grappa a via Gropallo, utile per arrivare a Brignole o via Assarotti tagliando il traffico del centro città. Era stata chiusa per permettere i lavori di spostamento sottoservizi acqua e gas propedeutici ai lavori sul nodo ferroviario. Venerdì 1 dicembre, intorno a mezzogiorno, riapre completamente il tunnel di via Archimede, coinvolto dai lavori legati al prolungamento della metropolitana fino a piazza Martinez.

Il presidente del Municipio Bassa Val Bisagno Angelo Guidi spiega: "La responsabile dei lavori ha confermato la riapertura tra le 11:30 e le 12 di oggi, venerdì 1 dicembre, con l'anno nuovo è prevista una nuova chiusura, parziale, perché la parte di sinistra del fornice, verso levante, prevede la realizzazione di una struttura rialzata che sarà propedeutica all'arrivo della metropolitana in piazza Martinez".

Inizialmente era stata fissata una chiusura parziale fino al 30 ottobre, poi i tempi si erano allungati tra i 'mugugni' dei genovesi coinvolti dai disagi al traffico. Poi era scattata una chiusura totale nel weekend per velocizzare le operazioni e arrivare alla riapertura odierna.