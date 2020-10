Precipita dalla finestra e resta infilzata su un cancello, trentenne in prognosi riservata

È ancora ricoverata in prognosi riservata in Rianimazione, in gravissime condizioni, la donna che domenica sera è precipitata dalla finestra di un appartamento di via Ameglia, a Castelletto, finendo su una cancellata sottostante.

La donna, trentenne, è stata portata d’urgenza all’ospedale San Martino, dove è stata immediatamente ricoverata e presa in carico dai medici. A chiamare i soccorsi, alcuni passanti che hanno visto la scena: sul posto i mezzi inviati dal 118 e i vigili del fuoco, che hanno dovuto tagliare il cancello per soccorrerla.

Sull’accaduto indaga la polizia, che da accertamenti ha stabilito che si è trattato, con tutta probabilità, di un gesto volontario. Sotto choc i residenti della via.