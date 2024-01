Un altro furto in casa: i ladri forzano la finestra e rubano oro e preziosi

Ancora ladri in azione a Genova, questa volta in via Albaro. Nel pomeriggio di martedì 9 gennaio 2024 i proprietari sono rientrati a casa intorno alle ore 17 e hanno trovato le stanze a soqquadro. Qualcuno aveva forzato la finestra della cucina e si era introdotto all'interno rubando oggetti preziosi e monili in oro per un valore ancora da quantificare.

I padroni di casa hanno chiamato la polizia che è intervenuta in via Albaro e ha avviato le indagini dopo i rilievi effettuati dalla scientifica.

Nelle ultime settimane e negli ultimi mesi sono stati numerosi i furti in abitazione avvenuti in città. Gli ultimi episodi nei giorni scorsi tra via di Pino in Val Bisagno e via Ausonia a Castelletto. Ad Albaro c'era stato un furto prima di Natale in via Rodi. Ladri in azione anche a San Teodoro, dove è stata aperta una cassaforte e in via Assarotti, dove i ladri si sono arrampicati fino al quinto piano. A levante sono stati tre i furti, a Quarto, Quinto e Nervi.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp