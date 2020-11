Fuga di gas in via Adamoli, traffico deviato

Fuga di gas nel primo pomeriggio di giovedì in via Adamoli, in bassa Valbisagno.

Il guasto è stato segnalato poco prima delle 14, e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia Locale per regolare il traffico.

La strada è stata chiusa nel tratto interessato dalla fuga di gas, all'altezza della Sciorba, e i veicoli deviati sulla sponda opposta.